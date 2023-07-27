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Sıcaklık 35 derecenin altına düşecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteorolojik verilere göre ilçemizde sıcaklık, ortalama 30 derece dolaylarında seyir edecek.Meteorolojiden ferahlatan bilgilendirme geldi. İlçemiz ile ilgili yapılan son hava tahmin raporunda, kentte sıcaklıkların ortalama 30 derece dolaylarında seyir edeceği belirtildi.
Cumartesi ve Pazar günü 32 dereceler görülecek olurken, Pazartesi günü ise hafta 34 derece ile başlayacak.
Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20-21 derece dolaylarında olacak. Akşam vatandaşlar artık serin bir şekilde uyuyabilecek. Seda LİMAN ZENGİN 

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