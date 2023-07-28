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Özacar’dan Yaz Spor Okulundaki Sporculara Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Gelibolu Belediyesi ve Geliboluspor işbirliği ile futbol branşında açılan ve yaklaşık 100 öğrencinin ücretsiz olarak kayıt yaptırdığı yaz spor okulu programını ziyaret etti.
Özacar; eğitmenlere kolaylıklar, öğrencilere başarı dileklerini ileterek, aktivitelerin başarılı bir şekilde sürmesini diledi.
Ali GEZER

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