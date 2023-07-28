Özacar, Gelibolu Belediyesi ve Geliboluspor işbirliği ile futbol branşında açılan ve yaklaşık 100 öğrencinin ücretsiz olarak kayıt yaptırdığı yaz spor okulu programını ziyaret etti.
Özacar; eğitmenlere kolaylıklar, öğrencilere başarı dileklerini ileterek, aktivitelerin başarılı bir şekilde sürmesini diledi.
Ali GEZER
Özacar’dan Yaz Spor Okulundaki Sporculara Ziyaret
Özacar, Gelibolu Belediyesi ve Geliboluspor işbirliği ile futbol branşında açılan ve yaklaşık 100 öğrencinin ücretsiz olarak kayıt yaptırdığı yaz spor okulu programını ziyaret etti.