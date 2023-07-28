Gelibolu Sanat Merkezi ekibi Bulgaristan Plovdiv Başkonsolosu Korhan Küngörü’nün özel davetiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen uluslararası organizasyonda Türkiye’yi temsilen Kırcaali Park Arpezos’ta sahne aldı.

Başkonsolos ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in ev sahipliği ile bir konser gerçekleştirildi. Seda LİMAN ZENGİN