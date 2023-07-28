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Ak Parti İlçe Başkanlığı’ndan Aşure İkramı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Teşkilatı ve Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Muharrem Ayı sebebiyle dün ilçemiz Vakıflar Bankası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu.
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “Bu toprakların lezzetidir Aşure
Tıpkı aynı kazanda kaynaşan birbirinden farklı nimetlerin ortak kültürel bir zenginliğe ve tada dönüşmesi gibi.
Bolluğun, bereketin ve kardeşliğin simgesi Aşure Günü’nün milletimize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN

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