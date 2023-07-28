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Hava Sıcaklıkları Düşüyor..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde bir süreliğine 35 derece dolaylarındaki sıcaklıklara veda etti. Akşam ise rahat bir uyku uyuyacak olan vatandaşlar 20 derece dolaylarında bir hava ile karşılaşacaklar.İlçemizde, geçtiğimiz günlerde 35 derecenin üzerindeki sıcaklıkta adeta kavrulmuştu.
Sıcaklıklar sadece ilçemizde merkez bölgelerinde değil, ormanlık alanlarda dahi 35 derecenin üzerine çıkmıştı. Meteorolojik verilere göre sıcaklıklar kentte 30 derece dolaylarında seyir edecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar otalama 20 derece dolaylarında olacak. Vatandaşlar artık bu hafta rahat bir uyku uyuyabilecekler. Ali GEZER 

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