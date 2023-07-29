HAMZAKOYFEST’ IN MÜZİK ETKİNLİKLERİ COŞTURDU

HamzakoyFEST müzik etkinlileri Gelibolulu vatandaşları ve ilçemize gelen misafirlerimizi coşturdu.

HamzakoyFEST müzik etkinliğinin ilk gecesinde sahne alan Murat Emir, Uğur&Kadir Akpınar kardeşler ile Türkiye’nin ilk kadın orkestrası olma özelliğini taşıyan İstanbul Girls Orchestra izleyenlere keyifli bir müzik ziyafeti sundu. Başkan Özacar İstanbul Girls Grubunun sahne aldığı sırada çiçek takdim ederek, bu renkli geceyi izleyicilere yaşattıkları için teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.

İstanbul Girls Grubu her yaş grubuna hitab eden geniş müzik repertuarlarıyla ve dans gösterileriyle davetlileri eğlendirerek , keyifli dakikalar geçirtti.

Fenerburnu iskelesi önündeki sahnedeGelibolulu Keskin grup ve ünlü rock grubu Kurtalan Ekspres’in yer aldığı HamzakoyFEST müzik etkinliğinin ikinci gecesinde saat 21:00 ‘de sahne alacak. Seda LİMAN ZENGİN