“Kıyı Kenar ve Deniz Dibi Temizliği Farkındalık Organizasyonu” Düzenlenecek

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Denizlerimiz ve kıyılarımızın temiz tutulması konusunda ve su altında bulunan miras alanlarımızda farkındalığı arttırmak amacıyla Tarihi Alan’da “Kıyı Kenar ve Deniz Dibi Temizliği Farkındalık Organizasyonu” düzenleyecek.

“Temiz Deniz, Tarih, Miras, Gelecek” temalı etkinliğimize tüm halkımız davetlidir.

Seda LİMAN ZENGİN