Hamzakoy Fest Sona Erdi

İlçemizde geçtiğimiz günlerde başlayan Hamzakoy Fest, hem sanatçıları ilçe ile buluşturdu hem de coşkulu etkinliklere sahne oldu.

Hamzakoyfest’in ilk akşamı Murat Emir sahne açılışını yaparken, Uğur&Kadir Akğınar, İstanbul Girls Orchestra sahne aldı.Festivalin ikinci akşamı Keskin ve Kurtalan Ekspres sahne aldı.

Festivalin üçüncü ve son akşamı Kendimi Anlatmam Lazım ve Necati Saykolar finali yaptı.

Gelibolu’nun renk aldığı festival coşkulu geçti.Gelibolu Belediyesi festival finalinde; “Hamzakoy Fest müzik etkinliğinin final gecesinde sahne alan Kendimi Anlatmam Lazım grubu ile ülkemizin popüler rock gruplarından Necati ve Saykolar’a performansları için teşekkür ediyoruz. Bir başka etkinlikte yeniden görüşmek üzere Gelibolu” ifadeleri yer verdi.Seda LİMAN ZENGİN