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Eyyam-ı Bahur sıcağı geliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz hafta ilçemizde hava sıcaklıkları 41 dereceyi görmüştü. Termometreler 42-43 dereceleri gösterirken, ilçemiz adeta kavrulmuştu.Önümüzdeki günlerde ise Afrika sıcaklarının yanı sıra eyyam-ı bahur sıcakları gelecek. Etkisi bir hafta sürecek olan sıcak hava dalgası yüksek nem ile birlikte bunaltacak. İlçemizde de hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren 34-36 dereceleri bulacak.
Marmara bölgesinde sıcaklık 35-40 derece dolaylarında, Ege bölgesinde ise 35-43 derece dolaylarında sıcaklıklar görülecek. Caner AKŞİT 

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