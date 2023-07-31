Eyyam-ı Bahur sıcağı geliyor

Geçtiğimiz hafta ilçemizde hava sıcaklıkları 41 dereceyi görmüştü. Termometreler 42-43 dereceleri gösterirken, ilçemiz adeta kavrulmuştu.Önümüzdeki günlerde ise Afrika sıcaklarının yanı sıra eyyam-ı bahur sıcakları gelecek. Etkisi bir hafta sürecek olan sıcak hava dalgası yüksek nem ile birlikte bunaltacak. İlçemizde de hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren 34-36 dereceleri bulacak.

Marmara bölgesinde sıcaklık 35-40 derece dolaylarında, Ege bölgesinde ise 35-43 derece dolaylarında sıcaklıklar görülecek. Caner AKŞİT