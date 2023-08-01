Akaryakıt zamları başta gıda olmak üzere tüm sektörleri etkiliyor. ÖTV artışı sonrası meydana gelen akaryakıt zamlarının ardından sektör temsilcileri yaş sebze ve meyve ile kuru gıda fiyatları da zamlardan etkilendi.

Her hafta kurulan Salı Pazarında dün sebze fiyatlarındaki artış gözlerden kaçmadı.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış başta gıda olmak üzere bütün sektörlerde fiyat artışına neden oldu.

Pazarcı esnafı “ motorinin litresinin 27 lira seviyesinden 36 liraya kadar fırlamasının, bu hafta itibarıyla yaş sebze ve meyve ile kuru gıda fiyatlarında en az yüzde 20 oranında artış yapıldığını ifade ettiler.

Yaş sebze ve meyve fiyatlarında asıl belirleyici olanın tarımsal üretim olduğunu, sahadan aldıkları bilgilere göre bu yıl rekoltede ciddi bir sorun olmadığını, dolayısıyla üretimi artacak ürünlerde fiyatların da gevşeyeceğini söyledi.

Ancak akaryakıttan alınan ÖTV’deki sert artış sonrası tarımsal üretimin tüm aşamalarında maliyetlerde sert artışa neden olacağına dikkat çektiler.Yapılan zamlardan satış yapan pazarcı esnafı da rahatsız hem ürün satışları etkileniyor hem de vatandaşlar zor durumda kaldıklarını ifade ediyorlar.

Seda LİMAN ZENGİN