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Köydeki Vatandaşlar
Araçlarını Eski Fiyata Yıkatıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can köye araç yıkatma makinesi kurdu.Köyde yaşayan vatandaşlar ve dışarıdan gelen yazlıkçılar araçlarını köpük ve yıkama 5 tl olarak, eski fiyattan yıkatıyorlar.
Verilen hizmetten oldukça memnun olan vatandaşlar araçlarımızı hem eski fiyattan yıkatıyoruz hem de Bolayır Muhtarlığı’na katkıda bulunuyoruz.Verilen hizmetten memnunuz dediler.
Seda LİMAN ZENGİN

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