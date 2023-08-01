Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can köye araç yıkatma makinesi kurdu.Köyde yaşayan vatandaşlar ve dışarıdan gelen yazlıkçılar araçlarını köpük ve yıkama 5 tl olarak, eski fiyattan yıkatıyorlar.

Verilen hizmetten oldukça memnun olan vatandaşlar araçlarımızı hem eski fiyattan yıkatıyoruz hem de Bolayır Muhtarlığı’na katkıda bulunuyoruz.Verilen hizmetten memnunuz dediler.

Seda LİMAN ZENGİN