Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can köye araç yıkatma makinesi kurdu.Köyde yaşayan vatandaşlar ve dışarıdan gelen yazlıkçılar araçlarını köpük ve yıkama 5 tl olarak, eski fiyattan yıkatıyorlar.
Verilen hizmetten oldukça memnun olan vatandaşlar araçlarımızı hem eski fiyattan yıkatıyoruz hem de Bolayır Muhtarlığı’na katkıda bulunuyoruz.Verilen hizmetten memnunuz dediler.
Seda LİMAN ZENGİN
Köydeki Vatandaşlar
Araçlarını Eski Fiyata Yıkatıyor
Bolayır Köyü Muhtarı Adem Can köye araç yıkatma makinesi kurdu.Köyde yaşayan vatandaşlar ve dışarıdan gelen yazlıkçılar araçlarını köpük ve yıkama 5 tl olarak, eski fiyattan yıkatıyorlar.