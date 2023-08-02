DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI HIZLANDI

İlçemizde doğalgaz çalışmaları sürerken, Gelibolu Belediyesi’nde ise geçtiğimiz gün toplantı gerçekleşmişti. AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli ile Başkan Özacar toplantıda bir araya geldiler.Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gerçekleşen çalışmalar ile ilgili yapmış olduğu bilgilendirmede, “AKSA Doğalgaz A.Ş. ile imzaladığımız protokol doğrultusunda şehrimizde devam eden doğalgaz çalışmalarını AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş.’nin Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli, yüklenici firma ve kurumumuz personeli ile birlikte değerlendirdik.

Toplantıda; devam eden kazı ve boru döşeme çalışmalarını, Gazi Süleyman Paşa, Yazıcızade Mahallesi, Sarmaşıklı bölgesindeki konutlara abonelik ve gaz bağlanmasını, Eğritaş mevkiinden Karayokuş mevkiine doğru çekilecek çelik hat projesini, Hat döşenen bölgeler için (Hoca Hamza ve Camiikebir Mahallesi ile Eğritaş bölgesi) binalara yapılacak servis hattı ve kutulama faaliyetlerini görüştük” ifadelerini kullandı. Ali GEZER