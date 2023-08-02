Klasik Yay Erkekler Takımı Berlin’de Yarı Finalde!

31 Temmuz – 06 Haziran 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşmekte olan Açık Hava Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış’tan oluşan Klasik Yay Erkek takımı dün gerçekleşen eleme maçlarında 1/12 turunu bye geçmiş, 1/8 turunda İspanya’yı 4-4’lük beraberlik sonrası 29-28’lik skor ile elemiş, çeyrek finalde Hollanda’yı yine 4-4’lük beraberlik sonrası 29-26’lık skor ile eleyerek yarı finale çıktı.

04 Ağustos 2023 Cuma günü Türkiye saati ile 17:29’da Japonya ile yarı final ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası mücadelesi verecek Milli Sporcularımıza ve Teknik Ekibimize başarılar dileriz. Seda LİMAN ZENGİN