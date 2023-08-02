TARİHİ ALAN’DA “GELİBOLU TARİHİ SUALTI PARKI KIYI VE DENİZDİBİ TEMİZLİĞİ” ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denizlerimizin ve doğal mirasın korunması amacıyla “Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Kıyı ve Denizdibi Temizliği” etkinliği çok sayıda vatandaşın ve protokol üyesinin katılımıyla Kilitbahir Köyü kıyı şeridinde düzenlendi.Etkinlik süresince toplanan atıklar doğayı temiz tutmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenen alanda bir süre sergilendikten sonra geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Etkinliğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale Valiliği, Deniz Polisi Eğitim Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÇOMÜ, dalış okulları, yelken kulüpleri, yüzme kulüpleri, dalış kulüpleri, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Seda LİMAN ZENGİN