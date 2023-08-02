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ATATÜRK HEYKELİ ve ÇEVRESİNDE RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi önünde bulunan Atatürk Heykeli ve çevresinde restorasyon çalışması başlatıldı.Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi önünde bulunan Atatürk Heykeli ve çevresinde restorasyon çalışması başlatıldı.
Özacar; “Bu projemize desteğini esirgemeyen Kale Seramik A.Ş.’nin yetkilileri ile devam eden yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Akabinde Piri Reis Heykeli ve çevresinde de aynı çalışmayı gerçekleştireceğiz.” dedi.
Ali GEZER 

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