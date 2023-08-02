Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi önünde bulunan Atatürk Heykeli ve çevresinde restorasyon çalışması başlatıldı.Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi önünde bulunan Atatürk Heykeli ve çevresinde restorasyon çalışması başlatıldı.
Özacar; “Bu projemize desteğini esirgemeyen Kale Seramik A.Ş.’nin yetkilileri ile devam eden yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledik. Akabinde Piri Reis Heykeli ve çevresinde de aynı çalışmayı gerçekleştireceğiz.” dedi.
Ali GEZER
ATATÜRK HEYKELİ ve ÇEVRESİNDE RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi önünde bulunan Atatürk Heykeli ve çevresinde restorasyon çalışması başlatıldı.Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi önünde bulunan Atatürk Heykeli ve çevresinde restorasyon çalışması başlatıldı.