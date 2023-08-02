Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından, atık su hatlarına atılan katı maddelerin kanalizasyonda çözülemediğini hatırlattı. Taşma, koku problemi, tıkanma gibi sorunlarla karşılaşılmaması için vatandaşlara, katı maddelerin tuvalet gideri yerine çöp kutularına atmaları çağrısında bulundu.Yetkililer, atık su artıma tesislerine zarar veren, zaman, enerji ve ekonomik kayıplara sebep olan katı atıkların tuvalet giderlerine atılması, evlerin atık su hatlarında tıkanmalara, koku problemlerine, taşmalara ve sağlık açısından olumsuz durumların yaşanmasına sebep olduğu belirtildi.

Çocuk bezi, kulak temizleme çubuğu, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, hijyenik ped, bez gibi maddeler tuvaletlere atılıyor. Bu maddeler kanalizasyon sisteminde çözülemediği için gerek altyapının gerekse evlerin atık su hatlarında tıkanmalara, koku problemlerine, taşmalara ve sağlık açısından olumsuz durumların yaşanmasına sebep olabiliyor. Katı maddelerin tuvalet giderlerine değil çöp kutularına atılması gerekiyor. Seda LİMAN ZENGİN