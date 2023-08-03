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Gelibolu’da Çarpışan Hafif Ticari Araç ile Otomobilin Sürücüleri Yaralandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Ocaklı köyü girişinde Yüksel Bülbül’ün kullandığı 17 KS 300 plakalı otomobil ile Keşan’dan Gelibolu yönüne seyreden Mustafa Ayan idaresindeki 17 DY 943 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Caner AKŞİT

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