Köylerde Kışlık Salçalar Hazırlanıyor

İlçemize bağlı Sütlüce Köyü’nde ve köylerde salça yapımı için domates toplama hazırlıkları başladı.

Çiftçi Veli Dayan “Bu yıl bahçeden domates toplamadim salça ya talep çok gerek Sütlüce köyünden gerek Gelibolu ve Çanakkale den isteyen çok olunca domates satışı yapmadım salçalık için bıraktım”diyerek salça yapımı için eşiyle birlikte domates toplama işlemine başladılar.Erişte, yufka, tarhana gibi yiyeceklerin yanı sıra, kış aylarında tarlada domates bulunmaması nedeniyle en çok ihtiyaç duyulan ve yemeklerin en çok kullanılan malzemesi olan salça da büyük bir zahmetle hazırlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde, domatesler ve biberler yıkanıyor. Ardından, sebzeler tek tek doğranıyor. Ocaklar yakılıp, büyük tavalara doğranan domates ve biberler dökülüyor. Kazandaki domates ve biberler saatlerce suyunu çekene kadar karıştırılıyor. Saatler sonra kazanda eriyen domates ve biberlerin çekirdek ve kabuklarını ayırmak için salça makinesinden geçiriliyor. Yeniden tavaya alınan malzeme bir müddet daha kaynatılıp karıştırılarak salça kıvamına geldiğinde tuz ve şeker ilave edilip sıcak olarak kavanozlara konularak kapakları kapatılıyor. Böylelikle, salça hazır hale gelmiş oluyor. Salçaların evde hazırlanmasının ilk nedenini gelenek olarak açıklayan köylüler, arkasında 2 önemli neden daha olduğunu söylüyor. Evde yapılan salçanın hem daha ekonomik hem de daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

‘SAĞLIK GÜNDEME GELİNCE ZORLUKLAR UNUTULUYOR’

İlçesine bağlı Sütlüce köyünde Veli Dayan eşi ile birlikte salça yapımından önce tarlasındaki domatesleri topladılar.Sütlüce Köyü’nde yaşayan Veli Dayan ve eşi salçaya çevrelerinden çok talep alınca domates toplama işlemine başladılar. Dayan çifti salça yapmanın uğraş gerektiren zor bir iş olduğuna dikkat çekti ve ancak sonuçta sağlık gündeme gelince o zorlukları insan unutuyor dediler.Seda LİMAN ZENGİN