2 gün zor geçecek

Geçtiğimiz günlerde etkisi bir hafta süreceği belirtilen sıcak hava dalgasının, yüksek nem ile birlikte bunaltacağı belirtilmişti. Eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini gösterirken uzmanlar vatandaşları güneşten korunmaya ilişkin uyardı. Cuma ve Cumartesi günleri yüksek sıcaklıklar ile zor geçecek.Yüksek sıcaklıkla termometrelerin 35 derecenin üzerine çıktığı geçtiğimiz haftanın ardından kısa süreli mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar geride kaldı. Sıcak hava dalgası ve yüksek nem ile birleşerek bunaltacak eyyam-ı bahur sıcaklarına yönelik vatandaşlar uyarılmıştı.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün ilçemiz hava durum raporunda ise 4 Ağustos Cuma günü sıcaklığın en düşük 23, en yüksek 35 derece, 5 Ağustos Cumartesi en düşük 22, en yüksek 35 derece olacağı belirtildi. Az bulut ve açık seyreden hava durumunun ardından 6 Ağustos Pazar günü hava güneşli olacak ve en düşük 21 derece, en yüksek 35 derece olacağı bildirildi. 8 Ağustos Salı gününden az bulutlu ve açık olacak hava koşullarında sıcaklık en düşük 22, en yüksek 32 derece olacağı aktarıldı. Ali GEZER