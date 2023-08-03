GÜNCEL HABERLER 

Son tarih 15 Eylül.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından organize edilen fotoğraf yarışması için son katılım tarihi 15 Eylül olarak duyuruldu.Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından fotoğraf yarışması organize ediliyor. Yarışma ulusal çapta olurken, yarışmanın adı ise “Çanakkale Tarihi alan Ulusal Fotoğraf Yarışması” oldu. Yarışma için son katılım tarihi ise 15 Eylül olarak belirtildi.. Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

AK Parti’li Turan:Akla ziyan bir yaklaşım

buyukzafer 0

Kaymakam Kılınçkaya’nın 15 Temmuz Mesajı

buyukzafer 0

1915 Çanakkale Köprüsü’nden 173 bin 6 araç geçti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.