Son tarih 15 Eylül.!

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından organize edilen fotoğraf yarışması için son katılım tarihi 15 Eylül olarak duyuruldu.Cumhuriyetin 100’üncü yılında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından fotoğraf yarışması organize ediliyor. Yarışma ulusal çapta olurken, yarışmanın adı ise “Çanakkale Tarihi alan Ulusal Fotoğraf Yarışması” oldu. Yarışma için son katılım tarihi ise 15 Eylül olarak belirtildi.. Haber Merkezi



