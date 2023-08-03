AV TÜFEĞİYLE İNTİHAR ETTİ

İlçemizde babasıyla birlikte yaşayan O. T.(17), geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajından sonra av tüfeği ile canına kıyarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Gelibolu Sanayi Sitesinde çalıştığı öğrenilen O. T., önceki gece ailesi ile birlikte yaşadığı evinden ayrıldıktan sonra bir süre gezindi. Saat 00.00 sularında sosyal paylaşım sitesinden bir mesaj yazdı.

O. T. mesajında, “Hakkınızı helal edin kimde hakkım varsa helal olsun ben bu dünyaya çok fazlayım bunun farkına vardım ne bizim sevmeye nede kızmaya nede sevilmeye ihtiyacımız yokmuş eskiler çok güzeldi ama hiç bir şey geri gelmeyecek benim geri gelmeyecek gibi Allah razı olsun bu güne kadar yanımda duranların ben hiç bi kötülük kimseye yapmadım yaptıysam herkesten özür dilerim ben sadece mutlu olmak istedim ben yoken daha mutlu olacağınızı düşünüyorum ben uzun süre uykuya dalıyorum hakkım size helal olsun” dedikten sonra gittiği Gelibolu Alaeddin Kalfa Mezarlığında başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek canına kıydı.

Sabah mezarlıkta korkunç olayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis, ambulans ve cenaze arabası sevk edildi. Tahkikat ve tespit çalışmalarının ardından O. T.’nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ailesi gece boyunca O. T.’den haber alamayınca, polise başvurarak kardeşlerinden uzun süredir haber alamadıklarını bildirdikleri de öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Caner AKŞİT