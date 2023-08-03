Plaj Voleybolunun İlk Günü Kaybolan Yıllar ve Tukanlar Finalde

Gelibolu Belediyesi tarafından organize edilen Plaj Voleybolu Turnuvası bugün başladı.Plaj Voleybolu Turnuvası, dün Hamzakoy sahilinde çekilen fikstür ve kuraların ardından start verdi.5 kadın ve 13 erkek takımın katıldığı turnuva 3 gün sürecek.

Plaj Voleybolu Turnuvasının ilk gününde kadınlar kategorisindeki Kaybolan Yıllar, Genç Takım, Minik Kuş, Öğretmenler Takımı ve Tukanlar olmak üzere 3 takım mücadele etti.

Turnuvanın ilk maçı Minik Kuş ve Öğretmenler Takımı arasında gerçekleşti.Ardından Kaybolan Yıllar ve Genç Takımın mücadelesi ile dwvam eden turnuvada son müsabaka Minik Kuş ve Öğretmenler takımının galibi ile Tukanlar takımının karşılaşması ile sona erdi.

Plaj Voleybol Turnuvası’nın ilk gününde 5 takımın kayıt yaptırdığı kadınlar kategorisinde; oynanan üç müsabaka sonucunda Kaybolan Yıllar ve Tukanlar takımı final maçını oynamaya hak kazandı. Seda LİMAN ZENGİN