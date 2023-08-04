GÜNCEL HABERLER 

Ter içinde kalacağız

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Cumartesi gecesi adeta neme boğulacağız. Yüksek sıcaklık ile akşam saatlerinde oluşacak olan yüksek nem bunaltacak.Yeniçağ’ın haberine göre, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, bu iki gün için uyarıda bulundu.
Kerem Öktem, Cumartesi gecesinin, senenin en uzun ve en nemli geceleri olacağını belirtti. Öktem gökyüzünü geceleyin nem bulutu kaplayacak ifadelerini kullandı. Caner AKŞİT 

Bunları da sevebilirsiniz

KAYMAKAM ABACI 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİNDE HAKİMİYETİ MİLLİYE ORTAOKULU’NU ZİYARET ETTİ

buyukzafer 0

Kaçak sigara ve tütün operasyonu

buyukzafer 0

ALEADDİN MAHALLESİ’NDEKİ DÜZENLEME VE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.