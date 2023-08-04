Ter içinde kalacağız

Cumartesi gecesi adeta neme boğulacağız. Yüksek sıcaklık ile akşam saatlerinde oluşacak olan yüksek nem bunaltacak.Yeniçağ’ın haberine göre, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, bu iki gün için uyarıda bulundu.

Kerem Öktem, Cumartesi gecesinin, senenin en uzun ve en nemli geceleri olacağını belirtti. Öktem gökyüzünü geceleyin nem bulutu kaplayacak ifadelerini kullandı. Caner AKŞİT