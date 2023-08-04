Tema Vakfı Kaz Dağları’ndan Müjdeli Haber diyerek duyurdu. Tema Vakfı; “Danıştay, Bayramiç ilçesinde yapılması planlanan Halilağa Bakır Madeni Projesi’nin “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararını, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

* Dava sürecinde bilirkişi heyeti projenin; doğal varlıklara, bölgenin kültürel ve tarihi mirasına geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini tespit etmişti.

* Danıştay’ın vermiş olduğu bu karardan dolayı mutluyuz, bölgeyi korumak için başlattığımız hukuki süreçte bu kararın çok önemli bir gelişme olduğunu biliyoruz.

* Kaz Dağları’nın eşsiz coğrafyası için bu karar her ne kadar sevindirici olsa da maden şirketi ÇED raporunda yaptığı düzenlemeler ile projeyi hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

TEMA Vakfı olarak, hiçbir projenin yaşam alanlarımızdan, doğal varlıklarımızdan ve ormanlarımızdan kıymetli olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Kaz Dağları’ndaki yoğun çabanın Akbelen Ormanları için de gösterildiği bu günlerde kazananın doğa olmasını temenni ediyoruz.” duyurusunda bulundu. Seda LİMAN ZENGİN