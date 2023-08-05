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Sokak Basketbolunda 13 Takım Mücadele Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesince Dr.Kerim Özcan Basketbol Sahası’nda düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası 04 Ağustos Cuma günü start aldı.
18 yaş altında 9, 18 yaş üstünde ise 13 takımın mücadele edeceği organizasyonun ilk gün programında gruplar ;
saat 17:00 Alizade-Barbiess
saat 17:30 Pump Addicts-STB Junior
saat 18:00 Demir Adamlar-Üç Avare
saat 18:30 Daltonlar-Dinamit
saat 19:00 Özserav Market-Kerem Sitesi YK
saat 19:30 Süper Nova-Streetball Bayramiç
saat 20:00 Daltonlar-Tramplen İdmanyurdu
saat 20:30 STB Brothers-Hatalı Yürüme
saat 21:00 Barbiesss-Pastel
saat 21:30 Şarköy SK-Da Cruz karşılaştı.
Maçların sonucu Pazartesi günkü sayımızda..
Seda LİMAN ZENGİN

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