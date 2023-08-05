Plaj Voleybol Turnuvası ikinci gününde 04 Ağustos Cuma
günü gerçekleşti.
Hamzakoy Halk Plajı’nda düzenlenen turnuvada, erkekler kategorisindeki müsabakalarla devam -etti.
Günün programı şöyleydi;
17:00 Gelibolu MEM-Güçlüler
17:30 SKSpor-Türkgücü
18:00 Parmigiana-Alkolik Bilaço
18:30 Forza SK-MaviSK
19:00 Kerem Sitesi-Fora
19:30 Filenin Baretleri-Limon karşılaştı.Maç sonuçlarını ayrıntılı olarak Pazartesi günkü sayımızda yayınlayacağız.
Seda LİMAN ZENGİN
Plaj Voleybolunda İkinci Gün
Plaj Voleybol Turnuvası ikinci gününde 04 Ağustos Cuma