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“Devrimlerinin ve emanetin olan Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar 5 Ağustos 1921 TBMM’nin çıkardığı kanunla Mustafa Kemal Paşa Türk Ordularının Başkomutanı seçilmesinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Özacar; “Bizlere çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet eden kurucu liderimiz, ulu önderimiz, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü “Başkomutanlık” unvanının verilmesinin yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN

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