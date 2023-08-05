Özacar 5 Ağustos 1921 TBMM’nin çıkardığı kanunla Mustafa Kemal Paşa Türk Ordularının Başkomutanı seçilmesinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Özacar; “Bizlere çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet eden kurucu liderimiz, ulu önderimiz, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü “Başkomutanlık” unvanının verilmesinin yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN
“Devrimlerinin ve emanetin olan Cumhuriyetin yılmaz bekçileriyiz!
Özacar 5 Ağustos 1921 TBMM’nin çıkardığı kanunla Mustafa Kemal Paşa Türk Ordularının Başkomutanı seçilmesinin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.