Gelibolu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Sokak Basketbol Turnuvası 2.gün Dr. KerimÖzcan Basketbol Sahasında 05 Ağustos Cumartesi günü oynandı.
18 yaş üstü kategorisi günün programı;
19:00 Özserav Market-Üç Çeyrek Kokoreç
19:30 Süper Nova-Daltonlar
20:00 STB Brothers-Barbiesss
20:30 Özserav Market&Üç Çeyrek Kokoreç (Galibi)-Süper Nova&Daltonlar (Galibi)
21:00 STB Brothers&Barbiesss (Galibi)-Şarköyspor”
18 yaş altı kategorisi günün programı:
18:00 Kerem Sitesi GK-STB Junior
18:20 Demir Adamlar-Daltonlar
18:40 Barbiesss-Kerem Sitesi GK&STB Junior (Maçı galibi) şeklinde oldu.
Maç sonuçlarının tamamını yarınki sayımızdan takip edebilirsiniz.
Seda LİMAN ZENGİN
Sokak Basketbol Turnuvası 2.Gün
Gelibolu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Sokak Basketbol Turnuvası 2.gün Dr. KerimÖzcan Basketbol Sahasında 05 Ağustos Cumartesi günü oynandı.