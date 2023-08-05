Gelibolu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Sokak Basketbol Turnuvası 2.gün Dr. KerimÖzcan Basketbol Sahasında 05 Ağustos Cumartesi günü oynandı.

18 yaş üstü kategorisi günün programı;

19:00 Özserav Market-Üç Çeyrek Kokoreç

19:30 Süper Nova-Daltonlar

20:00 STB Brothers-Barbiesss

20:30 Özserav Market&Üç Çeyrek Kokoreç (Galibi)-Süper Nova&Daltonlar (Galibi)

21:00 STB Brothers&Barbiesss (Galibi)-Şarköyspor”

18 yaş altı kategorisi günün programı:

18:00 Kerem Sitesi GK-STB Junior

18:20 Demir Adamlar-Daltonlar

18:40 Barbiesss-Kerem Sitesi GK&STB Junior (Maçı galibi) şeklinde oldu.

Maç sonuçlarının tamamını yarınki sayımızdan takip edebilirsiniz.

Seda LİMAN ZENGİN