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Sokak Basketbol Turnuvası 2.Gün

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Sokak Basketbol Turnuvası 2.gün Dr. KerimÖzcan Basketbol Sahasında 05 Ağustos Cumartesi günü oynandı.
18 yaş üstü kategorisi günün programı;
19:00 Özserav Market-Üç Çeyrek Kokoreç
19:30 Süper Nova-Daltonlar
20:00 STB Brothers-Barbiesss
20:30 Özserav Market&Üç Çeyrek Kokoreç (Galibi)-Süper Nova&Daltonlar (Galibi)
21:00 STB Brothers&Barbiesss (Galibi)-Şarköyspor”
18 yaş altı kategorisi günün programı:
18:00 Kerem Sitesi GK-STB Junior
18:20 Demir Adamlar-Daltonlar
18:40 Barbiesss-Kerem Sitesi GK&STB Junior (Maçı galibi) şeklinde oldu.
Maç sonuçlarının tamamını yarınki sayımızdan takip edebilirsiniz.
Seda LİMAN ZENGİN

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