Plaj Voleybolu Turnuvasında Finale Gelindi

03-04-05 Ağustos tarihlerinde Hamzakoy sahilinde Gelibolu Belediyesi tarafından dğzenlenen Plaj Voleybolu tarafından düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası Cumartesi günü oynanan final maçları ile tamamlandı.

Gelibolu Belediyesi’nin düzenlediği plaj voleybolu turnuvası Cumartesi günü oynanan müsabakalarla sona erdi.Son gün ilk olarak Türkgücü – GFL, ForzaSK- Fora takımlarının maçları oynandı.Oynanan müsabakaların galipleri Filenin Baretleri ve Gelibolu MEM takımları ile mücadele etti.Bu mücadelerin ardından yarı finale kalan takımların maçları oynandı.Plaj voleybolu turnuvasının son maçları erkekler ve kadınlar kategorisinde final maçları oldu.İlk üçe giren takımlara para ödülü takdim edildi. Maçlarla ilgili ayrıntılı haberimizi Salı günkü sayımızda yayınlanacağız.Ali GEZER