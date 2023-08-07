Trafik Kazasında 1 kişi yaralandı

İlçemizde meydana gelen trafik kazasında1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Keşan’dan Gelibolu istikametine seyir halinde olan 17 DA 746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kavakköy gişelerini geçtikten sonra bariyerlere çarptı.

Haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerin sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Adem Alihan Gümüş (27), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Caner AKŞİT