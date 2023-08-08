-18 GENÇLİK FESTİVALİ COŞKUSU YAŞANDI

Gelibolu Belediyesi’nin katkılarıyla Gelibolu Sanat Derneği öğretmenleri ve gençleri tarafından hazırlanan -18 Gençlik Festivali’nin ikincisi 07 Ağustos Pazartesi akşamı gerçekleşti.

Başkan Özacar’ın da katıldığı festivalde yetenekli gençlerin enstrümanları, dansları ve şarkılarıyla eğlenceli bir gece yaşandı.

Gelibolu Sanat Derneği’nin yetiştirdiği gençler gösterdikleri sahne performansı inanılmazdı.Gençler bol müzikli ve eğlenceli danslarıyla konuklarına renkli bir festival coşkusu yaşattıYoğun katılımlı gençlik festivalinde Belediye Başkanı Özacar gençlere teşekkür plaketi takdim etti.. Seda LİMAN ZENGİN