“Ülkemiz Önemli Bir Değerini Daha Kaybetti”

Özacar Anadolu Rock müziği sanatçısı Erkin Koray’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.Özacar mesajında; “Ülkemizin önemli bir değerini daha Anadolu rock müziğinin efsane ismi olan Erkin Koray’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

7’den 77’ye herkesin gönlünde taht kuran duayen sanatçımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”dedi. Ali GEZER