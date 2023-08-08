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“Ülkemiz Önemli Bir Değerini Daha Kaybetti”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Anadolu Rock müziği sanatçısı Erkin Koray’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.Özacar mesajında; “Ülkemizin önemli bir değerini daha Anadolu rock müziğinin efsane ismi olan Erkin Koray’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
7’den 77’ye herkesin gönlünde taht kuran duayen sanatçımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”dedi. Ali GEZER

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