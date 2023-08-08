Gazi Hasan Paşa Caddesi’nde Yeni Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Başladı

Gelibolu Belediyesi ilçemizin alt yapı eksikliklerini köklü çözümlerle ortadan kaldırmaya devam ediyor.Özacar yaptığı açıklamada; “Şehrimizin alt yapı eksikliklerini köklü çözümlerle ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Biraz zahmet çekiyoruz ama Gelibolu’muzun sokakları, caddeleri yüzyıl boyunca kazılmasın diye kalıcı hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Gazi Hasan Paşa Caddesi’nde de HDPE (Korige) borular ile oluşturulan yaklaşık 1 km’lik yeni kanalizasyon hattı çalışmasına başlamış bulunuyoruz.”açıklamalarında bulundu.Caner AKŞİT