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Anafartalar Zaferi Törenle Kutlanacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

10 Ağustos Anafartalar Zaferi dolayısıyla Tarihi Alanda, Conkbayırı’nda tören gerçekleşecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından tören programı yayınlandı. 10 Ağustos Anafartalar Zaferi dolayısıyla, Saat 11.00’de, Conkbayırı’nda tören gerçekleşecek. Sonrasında saat 11.30’da Conkbayırı Hayrat Çeşme açılışı yapılacak. Saat 11.45’te ise Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde Gelibolu 191 Nefes fotoğraf sergisi açılacak. Büyükanafarta Köyü’nde, saat 12.30’da Mevlid-i şerif ve ikram programı hayat bulacak. Saat 15.00’te 1915 siper canlandırma alanı açılışı yapılacak.
Son program ise saat 19.00’da gerçekleşecek. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde, Cepheye Atılan İmza; Mustafa Kemal Atatürk Sergisi’nin açılışı yapılacak.
Haber Merkezi

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