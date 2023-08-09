Hamzakoy Plajı’nda Boğulmakta Olan Çocuğu Cankurtaran Son Anda Kurtardı

Hamzakoy Plajı’nda denize giren bir çocuk, cankurtaran ve vatandaşlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

CANKURTARAN VE VATANDAŞLAR TARAFINDAN SON ANDA KURTARILDI

Hamzakoy plajında denize giren çocuk, akıntıya kapılarak azgın dalgaların arasında kaldı. Çocuğun denizde çırpındığını ve kollarını kaldırarak işaret verdiğini gören vatandaşlar cankurtarana haber verdiler.

Dalgaların ve rüzgarın çok şiddetli olmasından dolayı cankurtaran botunu kullanamadılar.Cankurtaran olaya hemen müdahale ederek boğulma tehlikesi geçiren çocuğu azgın dalgalar arasından kurtardı.

Plaja çıkartılan çocuğa, ilk müdahaleyi plajdaki vatandaşlar yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun sağlık durumu iyi olduğu gözlendi.

Gelibolu Belediyesi’nin görevlendirdiği cankurtaran ekibi rüzgarlı havaların özellikle Lodosuyla ünlü Gerlibolumuzun böyle havalarda denize girerken vatandaşlarımızın çok dikkatli davranmalarını, yüzme bilseler dahi özgüvenli şekilde denize girerken bir kez daha tedbirli davranmaları konusunda aileleri ve vatandaşları uyardı. Seda LİMAN ZENGİN