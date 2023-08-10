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Karayokuş’taki Su Borusu Deplase Çalışması Sona Erdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Karayokuş mevkiinde yeni oluşturulan 500 metreküp kapasiteli su deposu için Gökbüet Barajı’ndan gelen 700 mm’lik çelik borudaki deplase (yer değiştirme) çalışması tamamlanmış olup ilçemize yeniden su verilmeye başlandı.
Özacar; “Zorunlu çalışma için anlayışınıza teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz.”ifadelerine yer verdi. Ali GEZER

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