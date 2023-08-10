Karayokuş mevkiinde yeni oluşturulan 500 metreküp kapasiteli su deposu için Gökbüet Barajı’ndan gelen 700 mm’lik çelik borudaki deplase (yer değiştirme) çalışması tamamlanmış olup ilçemize yeniden su verilmeye başlandı.
Özacar; “Zorunlu çalışma için anlayışınıza teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz.”ifadelerine yer verdi. Ali GEZER
Karayokuş’taki Su Borusu Deplase Çalışması Sona Erdi
Karayokuş mevkiinde yeni oluşturulan 500 metreküp kapasiteli su deposu için Gökbüet Barajı’ndan gelen 700 mm’lik çelik borudaki deplase (yer değiştirme) çalışması tamamlanmış olup ilçemize yeniden su verilmeye başlandı.