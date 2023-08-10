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ANAFARTALAR ZAFERİNİN 108.YILDÖNÜMÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal’in yönettiği ve Türk Ordusunun muhteşem zaferiyle sonuçlanan Anafartalar Zaferi’nin 108. yılında Gelibolu Yarımadası’nda düzenlenen törenlerde Gelibolu Belediyesini Belediye Başkan Vekili Zafer Mete temsil etti.
Mete “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tarih yazan tüm kahramanlarımızı, minnet ve saygıyla anıyoruz.” mesajını verdi.
Seda LİMAN ZENGİN

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