Zafer 108 yaşında

10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 108. Yıldönümü dolayısıyla, Tarihi Yarımada’da tören düzenlendi. Conkbayırı’nda düzenlenen törende konuşma yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere burada şehadet mertebesi ile şereflenen ecdadımızı ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Conkbayırı’nda gerçekleştirilen 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 108. yıl dönümünü anma töreni, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı V. İkmal Albay Mustafa Ünal, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Avustralya adına Avustralya Kraliyet Donanması Askeri Ateşesi Albay Benjamin Esler ile Çanakkale Avustralya Konsolosu Harry Hall’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Şehitlerimiz anısına, saygı duruşu eşliğinde saygı atışı yapıldı ve Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut tarafından yapıldı. Protokol konuşmasını, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından gerçekleştirdi.

Tarihi Alan Başkanı Sayın İsmail Kaşdemir konuşmasında “Çanakkale ruhunun tüm vatan sınırlarımızda daima yaşaması ve yaşatılması temennisiyle sözlerime son veriyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere burada şehadet mertebesi ile şereflenen ecdadımızı ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” İfadelerine yer verdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen törene AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz da katılım gösterdiler. Haber Merkezi