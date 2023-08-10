Troia Güneşinin altında çocuklar aydınlanmaya devam ediyor.Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yeşim Yavaş’ın Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi ziyaretleri sırasında Müze müdürü Yeşim Çanlioglu’nun kendisine öğrencilerinin eserlerinin de sergilenebileceği fikri bu projenin başlangıcı oldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yeşim Yavaş ; “Troia Güneşinin Altında Çocuklar Seramik Sergisi serüvenimiz ise şöyle başladı:2021-2022 eğitim öğretim yılı başında yapılan toplantıda okulun ihtiyaç listesine bir hayalle eklenen seramik fırını alımı 2021 Ocak ayında Okul müdürümüz Oğuz Gökhan Develioğlu,Müdür Yardımcımız Pınar Gürle ve Bolayır Köyü muhtarı Adem Can’ın girişimleri sayesinde gerçekleşerek Bolayır Köyü Muhtarlığı tarafından okulumuza hibe edildi.

Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu, Bolayır Muhtarlığı arasında bir protokol imzalanarak öğrencilerimiz ile Bolayır temalı hediyelik eşyalar üretmeye başladık. Aynı zamanda ürettiklerimizi pazarda, festivallerde, hediyelik eşya dükkânlarında sattık ve okulumuza gelir elde ettik. Bolayır Seramik Atölyesi olarak sosyal medya sayesinde kendimizi tanıttık. 2022 -2023 eğitim öğretim yılında yeni Okul Müdürümüz Osman Gül’ün desteğiyle , zamanla seramik sanatı konusunda Görsel Sanatlar Öğretmeni Yeşim Yavaş, öğrencilerimiz ve okulumuz bilgi, deneyimlerini çoğaltarak büyüdü.

Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi ziyaretleri sırasında Müze müdürü Yeşim Çanlıoğlu tarafından öğrencilerin eserleri sergileyebilecekleri fikri bizlerde heyecan yarattı.Hemen sergi hazırlığına başladık. Öncelikle öğrencilerin Troia hakkında bilgi sahibi olması için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının ortak çalışması ile üretilen Troia Müze kiti projesine katılım sağladık. Yaklaşık iki aylık bir eğitimden sonra öğrencilerimizi Troia Müzesine götürdük. Fotoğraflarını kitaplardan gördükleri eserleri yakından görmek onları çok heyecanlandırdı. Proje bittikten sonra atölyemizde Troia konulu seramik eserler oluşturmaya başladık. Zorlu ve uzun bir sürecin ardından Troia magnetleri, çanlar, tabaklar, tabletler, panolar, kaplar tasarladık. Troia Müzesinde bulunan eserlerden yola çıkarak antik ve Troia desenleri ile benzerlerini çocukların gözünden, elinden, yüreğinden seramik çamuru kullanarak seramik eserleri biçimlendirdik. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi boyunca görsel sanatlar dersinde çocuklar 14 farklı türde seramik eser ortaya çıkardılar. Aynı zamanda 3 farklı konuda Troia konulu resimler yaptılar. Troia’nın ihtişamlı medeniyetinin izlerini takip eden parlayan güneşin altında seramik eserler üreten çocuklarımız, öğrenmeye, çalışmaya ve üretmeye geçmişin izlerinden yola çıkarak geleceği aydınlatmaya devam edecekler.” diyerek öğrenmeye ve üretmeye devam edeceklerinin de bilgisini verdi.

‘Troia Güneşinin Altında Altında Çocuklar’ isimli sergide, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan sergiyi ziyaret etti. Belediye Başkanı Gökhan ,Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokul ‘una festival anısına bir hediye takdim etti. Seda LİMAN ZENGİN