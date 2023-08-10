Emekli Korgeneral Dursun Bak’tan İlçemizde Ziyaretler

Gelibolu’da 2004/2006 yıllarında Kolordu Komutanlığı yapan Emekli Korgeneral Dursun Bak, dün ilçemize gelerek ziyaretler gerçekleştirdi.İlçemizdeki ziyaretler kapsamında gazetemizi ziyaret eden Emekli Korgeneral Dursun Bak, gazetemiz imtiyaz sahibi Mustafa İsmail Yüzüak’ı ziyaret etti. Emekli Korgeneral Bak, ziyaretinde geçtiğimiz aylarda rahmetli olan Recep Yüzüak için oğlu Mustafa İsmail Yüzüak’a taziyede bulundu.

Geçtiğimiz yıl vefat eden hayırsever NusreddinYılmaz’ın oğlu Hakan Yılmaz’ın misafir ettiği Emekli Korgeneral Dursun Bak, daha sonra Engin Demirca, rahmetli Süleyman Tokgöz’un eşi ve Gelibolu Tersanesi’nde Ufuk Aksoy’u da ziyaret etti. Emekli Korgeneral Dursun Bak’ın ilçemizdeki ziyaretlerine Süleyman Taş, Cihat Bingöl ve Hakan Yılmaz eşlik etti. Ali GEZER