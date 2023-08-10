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GELİBOLU İLÇESİ TURİZM STRATEJİK PLANI ( 2022-2026) KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı ( 2022-2026)’da belirlenen stratejik hedef ve amaçlar çerçevesinde; Gelibolu Sokak Lezzetleri Festivali toplantısı yapıldı.
Gelibolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtılması, yerel esnafın ve vatandaşlarının geniş katılımının sağlanması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Kaymakam Bekir Abacı katılımcılara teşekkür etti.Caner AKŞİT

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