Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı ( 2022-2026)’da belirlenen stratejik hedef ve amaçlar çerçevesinde; Gelibolu Sokak Lezzetleri Festivali toplantısı yapıldı.
Gelibolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtılması, yerel esnafın ve vatandaşlarının geniş katılımının sağlanması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.
Kaymakam Bekir Abacı katılımcılara teşekkür etti.Caner AKŞİT
GELİBOLU İLÇESİ TURİZM STRATEJİK PLANI ( 2022-2026) KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı ( 2022-2026)’da belirlenen stratejik hedef ve amaçlar çerçevesinde; Gelibolu Sokak Lezzetleri Festivali toplantısı yapıldı.