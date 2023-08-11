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KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU FERİBOT TERMİNALİ VE SAHA İMALATI YAPIM ÇALIŞMASINI YERİNDE İNCELEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Feribot Terminali ve Saha İmalatı yapım çalışmasını yerinde inceleyerek, İnşaat Mühendisi Dr. Miraç Karakoç’tan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Özgür Sürer’ den bilgi aldı.
Saha gezisinde; saha zemin beton faaliyetleri elektrik mekanik altyapı işlerinin devam edildiği aktarıldı. Ali GEZER

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