Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yapılan atamalarda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na İsmail Kaşdemir yeniden atandı.Yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yapılan atamalar arasında Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na geçtiğimiz dönemde de başkanlık yapan İsmail Kaşdemir yeniden atandı. Birçok kurumun başkanı değişirken Başkan Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı görevine devam edecek. Haber Merkezi