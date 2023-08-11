Sever, Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Oldu

Gelibolu Mesleki Eğitim Merkezi eski müdürü Fatih Mehmet Sever, son görev yeri olan Eceabat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevinden Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Müdürü olarak atandı.

Kurum içi yapılan atamalar sonrası Namık Kemal Ortaokulu Müdürü olarak atanan Fatih Mehmet Sever, bu hafta başında okuldaki görevine başladı.

Seda LİMAN ZENGİN