Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde “1. Bebek Dostu Sağlık Çalışanı” konulu Sempozyum Verildi

Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde Emzirme Haftası nedeniyle farkındalık eğitimi verildi. Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programi Kapsamında; anne sütünün önemi konusunda farkındalık yaratmak için her yıl 1-7 Ağustos tarihleri, Emzirme Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlük tarafından 03 Ağustos 2023 tarihinde 13-17 saatleri arasında online olarak düzenlenen ve ilimizde görev yapan Dr. Başak Tezel’ in de Oturum Başkanı olarak katıldığı “1. Bebek Dostu Sağlık Çalışanı” konulu Sempozyuma Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde 19 personel katılım sağladı.

Seda LİMAN ZENGİN