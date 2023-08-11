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CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hasta Ziyaretinde bulundu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gelibolu devlet hastanesi yoğun bakımda yatan partinin ve kadın kolu yönetim kurulu üyesi Fatma Neyigit’i ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini
ilettiler.Daha sonra çocuk servisinde sünnet olan çocukları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.Seda LİMAN ZENGİN 

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