100. Yıl Okulu Öğretmen Ve Idarecilerinden Örnek Davranış..

100. Yıl Barış Ortaokulu öğretmen ve idarecileri, yeni öğretim yılı başlamadan okul sıralarına zımpara ve vernik yaparak tamir ettiler.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kaldı. Okullarda yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklar başladı. 100. Yıl Barış Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, öğrencilerin daha temiz ve güvenli bir eğitim öğretim dönemine başlayabilmeleri için elbirliği ile hazırlıklara başlayarak sıralara zımpara ve vernikleme yaptılar.

100. Yıl Barış Ortaokulu Müdürü Ömer Üner ve öğretmenler, okuldaki öğrenci sıralarının yenilenmesi için kolları sıvadı. Öğrenci sıralarını okul bahçesine indiren idareci ve öğretmenler, ellerine aldıkları zımparalarla çizilen ve üzerinde yazı bulunan eski sıraların tamir, zımpara ve vernik işini kendileri yaptı. Okul Müdürü Ömer Üner, “Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerimiz daha güvenli ve daha temiz sıralarda başlasın istedik. Öğretmen arkadaşlarımız ve hizmetli kadromuz ile okuldaki sıralarımızı temizledik. Öğrencilerimiz için kalem tutan ellerimiz zımpara ve boya fırçaları tutmuş oldu” dedi.