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Bu hafta rüzgârlı geçecek

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz haftalarda yaşanılan sıcak havaların ardından vatandaşlar serin havalarla birlikte rahat nefes aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre,ilçemizde bu hafta hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1-2 derece üstünde seyredecek. Perşembe gününe kadar kuvvetli rüzgar etkili olacak.İlçemizde son aylarda etkili olan sıcak havanın ardından vatandaşlar serin bir hafta sonu geçirdi. İlçemiz sakinleri yeni haftaya da rüzgarlı havayla başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, ilçemizde bu hafta rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esecek. Hafta ortasından itibaren ise yer yer fırtına etkili olacak.
Öte yandan hava sıcaklıkları mevsim normalleri olan 31 derecenin 1-2 derece üstünde seyredecek, aşırı bir hava sıcaklığının etkili olması beklenmiyor. Caner AKŞİT 

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