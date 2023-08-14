İlçemizde ve köylerimizde son dönemde yaşanan aşırı sıcaklıklar nedeniyle ayçiçeğinde verim endişesi büyüyor.İlçemizde ve köylerimizde etkili olan aşırı sıcaklıklar sebebiyle ayçiçeğinde verim kaygısı artıyor. Ayçiçeklerinin bodur kaldığını ve kelle yapmadığını belirten üretici Veli Dayan ayçiçeğinde ciddi bir verim kaybı beklediklerini ifade etti.

Çiftçi Veli Dayan “ Bu sene sıcak ve kurak bir yıl geçiriyoruz. Biz üretici olarak gereğini yaptık fakat ayçiçeğinde sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ektiğimizden bu yana bir ya da iki yağmur düştü, o da bizi memnun edici bir yağmur olmadı. Ayçiçeği hem bodur kaldı hem de kelle yapamadı; bu yüzden bu sene ayçiçeklerinde gerçekten aşırı derecede bir verim kaybı bekliyoruz. Bu yüzden üretici ayçiçek konusunda sıkıntılı.” dedi.

Seda LİMAN ZENGİN