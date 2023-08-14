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57’nci Piyade Alayı’nın Şehit Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey Mezarı Başında Dualarla Anıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

57’nci Piyade Alayı’nın Şehit Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey Mezarı Başında Dualarla Anıldı

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir 57. Piyade Alayı’nın Şehit Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey’i mezarı başında dualarla andı.Ömrünü vatanın bağımsızlığına adayan, verdiği olağanüstü mücadele ve gösterdiği fedakârlıklar ile milletinin övgüsüne mazhar olan, bir bayram günü üniforması ve bedeni al kana boyanan, 57. Piyade Alayı’nın şehit kumandanı Hüseyin Avni Bey’i ölüm yıl dönümünde minnet ve şükranla anıyor; onun komutasında şehadete koşan 57. Alay’a ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.”dedi.Ali GEZER 

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